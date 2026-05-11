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Symbol EVKIF

Deutsche Bank AG

Evonik Hold

11.05.26
Evonik Hold
Aktie in diesem Artikel
Evonik AG
17,71 EUR 0,17 EUR 0,97%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Hold" belassen. Das erste Quartal sei solide gewesen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Montag vorliegenden Resümee. Das erste Halbjahr sollte von den Verwerfungen durch den Nahost-Krieg profitieren, im zweiten gebe es durchaus Risiken./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: EVONIK

Zusammenfassung: Evonik Hold

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
17,66 €		 Abst. Kursziel*:
-15,06%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
17,71 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,30%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,31 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Evonik AG

11.05.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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