Evonik Aktie
Marktkap. 8,36 Mrd. EURKGV 23,49 Div. Rendite 7,49%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
Evonik Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Hold" belassen. Das erste Quartal sei solide gewesen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Montag vorliegenden Resümee. Das erste Halbjahr sollte von den Verwerfungen durch den Nahost-Krieg profitieren, im zweiten gebe es durchaus Risiken./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: EVONIK
Zusammenfassung: Evonik Hold
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
15,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
17,66 €
|Abst. Kursziel*:
-15,06%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
17,71 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-15,30%
|
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,31 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Evonik AG
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