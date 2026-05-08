International Consolidated Airlines Aktie

4,73 EUR +0,27 EUR +5,96 %
Marktkap. 19,88 Mrd. EUR

KGV 6,79 Div. Rendite 1,67%
WKN A1H6AJ

ISIN ES0177542018

Symbol BABWF

Barclays Capital

International Consolidated Airlines Overweight

13:06 Uhr
International Consolidated Airlines Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für International Airlines Group von 425 auf 470 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse der Airline-Holding implizierten sinkende Konsensschätzungen und könnten die Aktie kurzfristig belasten, schrieb Andrew Lobbenberg am Freitagnachmittag angesichts des "Chaos" am Persischen Golf. IAG habe einen konservativeren, allerdings glaubwürdigeren Ausblick auf die Kompensation der hohen Treibstoffkosten geboten als Mitbewerber. Die Transatlantikstrecken dürften ihre Rolle als attraktivster Airline-Markt wieder einnehmen./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 16:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Overweight

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
4,70 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
4,41 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,47 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

13:06 International Consolidated Airlines Overweight Barclays Capital
12:36 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
11:36 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
08:06 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.05.26 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

