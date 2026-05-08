International Consolidated Airlines Aktie
Marktkap. 19,88 Mrd. EURKGV 6,79 Div. Rendite 1,67%
WKN A1H6AJ
ISIN ES0177542018
Symbol BABWF
International Consolidated Airlines Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für International Airlines Group von 425 auf 470 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse der Airline-Holding implizierten sinkende Konsensschätzungen und könnten die Aktie kurzfristig belasten, schrieb Andrew Lobbenberg am Freitagnachmittag angesichts des "Chaos" am Persischen Golf. IAG habe einen konservativeren, allerdings glaubwürdigeren Ausblick auf die Kompensation der hohen Treibstoffkosten geboten als Mitbewerber. Die Transatlantikstrecken dürften ihre Rolle als attraktivster Airline-Markt wieder einnehmen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 16:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
4,70 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
4,41 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,47 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|13:06
|International Consolidated Airlines Overweight
|Barclays Capital
|12:36
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|11:36
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:06
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|27.03.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|10.12.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|02.03.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital