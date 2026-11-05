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PVA TePla Aktie

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Deutsche Bank AG

PVA TePla Buy

13:51 Uhr
PVA TePla Buy
Aktie in diesem Artikel
PVA TePla AG
27,50 EUR 0,90 EUR 3,38%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für PVA Tepla mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Die Auftragsdynamik beim Halbleiterindustrieausrüster stärke die Perspektiven für 2027, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./mis/rob

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PVA TePla AG

Zusammenfassung: PVA TePla Buy

Unternehmen:
PVA TePla AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,40 €		 Abst. Kursziel*:
82,48%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
81,82%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,66 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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