PVA TePla Aktie
Marktkap. 747,51 Mio. EURKGV 61,67 Div. Rendite 0,00%
WKN 746100
ISIN DE0007461006
Symbol TPLKF
AI Analyse
PVA TePla Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für PVA Tepla auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Michael Kuhn rechnet mit einem eher unspekatulären dritten Quartal des Technologiekonzerns, wie er in einem am Ausblick vom Montag schrieb. Das Geschäftsjahr sei stark abhängig von der letzten Phase des Jahres./ajx/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PVA TePla AG
Zusammenfassung: PVA TePla Buy
|Unternehmen:
PVA TePla AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
35,44 €
|Abst. Kursziel*:
41,08%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
35,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,64%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,66 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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