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PVA TePla Aktie

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PVA TePla Aktien-Sparplan
35,30 EUR -0,76 EUR -2,11 %
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Marktkap. 747,51 Mio. EUR

KGV 61,67 Div. Rendite 0,00%
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ISIN DE0007461006

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Symbol TPLKF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

PVA TePla Buy

14:46 Uhr
PVA TePla Buy
Aktie in diesem Artikel
PVA TePla AG
35,30 EUR -0,76 EUR -2,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für PVA Tepla auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Michael Kuhn rechnet mit einem eher unspekatulären dritten Quartal des Technologiekonzerns, wie er in einem am Ausblick vom Montag schrieb. Das Geschäftsjahr sei stark abhängig von der letzten Phase des Jahres./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PVA TePla AG

Zusammenfassung: PVA TePla Buy

Unternehmen:
PVA TePla AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
35,44 €		 Abst. Kursziel*:
41,08%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
35,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,64%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,66 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PVA TePla AG

14:46 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
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Nachrichten zu PVA TePla AG

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EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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