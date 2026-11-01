Sanofi Aktie
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Marktkap. 103,16 Mrd. EURKGV 19,40 Div. Rendite 4,98%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
AI Analyse
Sanofi Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi nach einem Treffen mit dem neuen Entwicklungschef Paolo Fontoura mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Am Markt überwiege wohl die Skepsis hinsichtlich einer Trendwende bei der Entwicklung neuer Produkte, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Doch die Aussagen Fontouras seien glaubwürdig gewesen und sorgten für Zuversicht./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Buy
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
84,86 €
|Abst. Kursziel*:
11,95%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
84,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,01%
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
94,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Deutsche Bank AG
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|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|06.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|10:41
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Sanofi Buy
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|04.11.26
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|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
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|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|04.11.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
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|02.11.26
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|02.11.26
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|RBC Capital Markets