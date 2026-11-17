Springer Nature Aktie
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Marktkap. 4,53 Mrd. EURKGV 10,69 Div. Rendite 4,34%
WKN SPG100
ISIN DE000SPG1003
Symbol SPGDF
Springer Nature Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Springer Nature von 25,15 auf 26,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Nick Dempsey lobte am Dienstag nach dem Quartalsbericht die gute Dynamik und den Optimismus des Wissenschaftsverlags. Die Aktien hält er für zu günstig./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 18:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 18:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Springer Nature Overweight
|Unternehmen:
Springer Nature
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
26,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
22,85 €
|Abst. Kursziel*:
13,79%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
23,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,31%
|
Analyst Name:
Nick Dempsey
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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