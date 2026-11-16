Lufthansa Aktie
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Marktkap. 10,64 Mrd. EURKGV 7,52 Div. Rendite 3,93%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
AI Analyse
Lufthansa Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Lufthansa nach einer hauseigenen Konferenz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Die Aussagen aus dem Management der Fluggesellschaft blieben für die Branchenaussichten optimistisch und deckten sich mit der früheren Kommunikation, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er sieht sich mit seinen Schätzungen über den Konsensprognosen und die Aktie im Branchenvergleich attraktiv bewertet./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 14:27 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 14:27 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Lufthansa Sector Perform
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
8,50 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
8,78 €
|Abst. Kursziel*:
-3,23%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
8,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,01%
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,49 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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