Unilever Aktie
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Marktkap. 128,8 Mrd. EURKGV 20,33 Div. Rendite 3,55%
WKN A41NM1
ISIN GB00BVZK7T90
Symbol UNLYF
Unilever Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever nach einer Kapitalmarktveranstaltung mit einem Kursziel von 4390 Pence auf "Sell" belassen. Mit Blick voraus auf die nächsten drei Jahre habe der Konsumgüterhersteller die mittelfristigen Wachstumsprognosen bekräftigt, schrieb Guillaume Delmas am Montag. Die wichtigen Produktkategorien Textilpflege, Hautreinigung, Haarpflege und Deodorante bewegten sich allerdings in stark durchdrungenen, stark schwankenden und preissensitiven Märkten./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 20:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Unilever Sell
|Unternehmen:
Unilever PLC
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
43,90 £
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
60,60 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,03 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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