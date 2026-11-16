SAFRAN Aktie
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Marktkap. 127,1 Mrd. EURKGV 17,32 Div. Rendite 1,13%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
AI Analyse
SAFRAN Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 390 Euro auf "Outperform" belassen. Der Aktienkurs des Herstellers von Flugzeugturbinen hänge stark am Ölpreis, schrieb Adrien Rabier am Montag. Bei steigenden Ölpreisen kürzten die Fluggesellschaften die Kapazitäten, womit mehr Flugzeuge stillgelegt würden. Das wiederum habe Auswirkungen auf das Wartungsgeschäft der Antriebshersteller./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 06:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 06:25 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Outperform
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
390,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
311,60 €
|Abst. Kursziel*:
25,16%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
307,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,66%
|
Analyst Name:
Adrien Rabier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
359,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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