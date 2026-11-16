Nordex Aktie
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Marktkap. 9,76 Mrd. EURKGV 25,09 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655
ISIN DE000A0D6554
Symbol NRDXF
AI Analyse
Nordex Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst Colin Moody berichtete am Montag von der Global Industrials Conference von RBC. In den Gesprächen mit dem Windkraftanlagenbauer hätten die Unsicherheiten hinsichtlich der deutschen Marktreform und die anhaltende Dynamik in den USA gestanden./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 17:46 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 17:46 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nordex
Zusammenfassung: Nordex Underperform
|Unternehmen:
Nordex AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
40,48 €
|Abst. Kursziel*:
-11,07%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
40,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,27%
|
Analyst Name:
Colin Moody
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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