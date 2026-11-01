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Symbol CEVMF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

CTS Eventim Buy

10:31 Uhr
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
62,00 EUR 1,20 EUR 1,97%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff hält es für möglich, dass der Veranstalter am Kapitalmarkttag am 20. November die bisher vorsichtigen Jahresziele anhebt, wie er in seinem am Montag vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht schrieb. Die Anlaufkosten für den Unipol Dome in Mailand ließen eine positive Überraschung aber im Ungewissen./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
58,70 €		 Abst. Kursziel*:
70,36%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
62,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
61,29%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

10:31 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
13.11.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.11.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
12.11.26 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 CTS Eventim Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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