CTS Eventim Aktie
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Marktkap. 5,86 Mrd. EURKGV 27,18 Div. Rendite 1,83%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
AI Analyse
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff hält es für möglich, dass der Veranstalter am Kapitalmarkttag am 20. November die bisher vorsichtigen Jahresziele anhebt, wie er in seinem am Montag vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht schrieb. Die Anlaufkosten für den Unipol Dome in Mailand ließen eine positive Überraschung aber im Ungewissen./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
58,70 €
|Abst. Kursziel*:
70,36%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
62,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
61,29%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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