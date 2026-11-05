Philips Aktie
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Marktkap. 26,52 Mrd. EURKGV 24,54 Div. Rendite 3,66%
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
AI Analyse
Philips Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Philips von 33,50 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Geschäft in der Patientenüberwachung werde in seiner Differenzierungsmacht unterschätzt, schrieb Hassan Al-Wakeel am Donnerstag. Hier wüchsen die Niederländer deutlich schneller als der Markt./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 19:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Philips Overweight
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
27,43 €
|Abst. Kursziel*:
27,60%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
27,41 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,69%
|
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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