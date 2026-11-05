Barclays Capital

Philips Overweight

12:06 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Philips von 33,50 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Geschäft in der Patientenüberwachung werde in seiner Differenzierungsmacht unterschätzt, schrieb Hassan Al-Wakeel am Donnerstag. Hier wüchsen die Niederländer deutlich schneller als der Markt./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 19:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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