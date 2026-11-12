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AI Analyse

Barclays Capital

Deutsche Börse Equal Weight

09:11 Uhr
Deutsche Börse Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
328,60 EUR 2,10 EUR 0,64%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktien der Deutschen Börse bei unverändertem Kursziel von 320 Euro von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Grace Dargan setzt nun voll auf Euronext-Aktie, die sie am Donnerstagabend mit "Overweight" empfahl. Die Franzosen böten das dynamischste Gewinnwachstum unter den europäischen Börsenbetreibern und seien zunehmend attraktiv bewertet. Dargan betonte, dass sie für Euronext-Aktien mit 210 Euro nun das höchste Kursziel am Markt ansetzt./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Börse Equal Weight

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
320,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
327,10 €		 Abst. Kursziel*:
-2,17%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
328,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,62%
Analyst Name:
Grace Dargan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
313,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

09:11 Deutsche Börse Equal Weight Barclays Capital
03.11.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
23.10.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.10.26 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
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