DAX 26.780 +0,4%ESt50 6.395 +0,0%MSCI World 4.876 -0,2%Top 10 Crypto 9,4715 -3,2%Nas 25.379 -0,3%Bitcoin 64.951 -2,5%Euro 1,1089 +0,0%Öl 93,35 +0,6%Gold 3.897 -2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

MLP Aktie

Kaufen
Verkaufen
MLP Aktien-Sparplan
11,66 EUR -0,16 EUR -1,35 %
STU
Erwachsen handeln.

Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).

Smartphone
Jetzt loslegen
Direkt handeln

Marktkap. 1,28 Mrd. EUR

KGV 13,58 Div. Rendite 3,90%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 656990

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006569908

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MLPKF

AI Analyse

Baader Bank

MLP SE Buy

15:01 Uhr
MLP SE Buy
Aktie in diesem Artikel
MLP SE
11,66 EUR -0,16 EUR -1,35%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für MLP von 8,80 auf 14 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gerhard Schwarz schrieb in einer am Donnerstag vorliegenden Bewertung des dritten Quartals, dass die zuvor angekündigt starken Zahlen das Vertrauen in die Ambitionen des Finanzdienstleisters für das Jahr 2028 erhöhten. Er habe die langfristigen Anlageperspektiven ja im Januar schon gelobt, zeigte sich jetzt aber überrascht davon, wie schnell sich die Stimmung verbessert habe./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 13:37 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MLP

Zusammenfassung: MLP Buy

Unternehmen:
MLP SE		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
11,56 €		 Abst. Kursziel*:
21,11%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
11,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,07%
Analyst Name:
Gerhard Schwarz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MLP SE

15:01 MLP Buy Baader Bank
05.10.26 MLP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 MLP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 MLP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 MLP Buy Baader Bank
mehr Analysen

Nachrichten zu MLP SE

dpa-afx Gutes Ergebnis MLP-Aktie stabil: Finanzberater hält an Mittelfristzielen fest MLP-Aktie stabil: Finanzberater hält an Mittelfristzielen fest
dpa-afx MLP-Aktie stabil: Jan Berg soll 2028 Schroeder-Wildberg an der Spitze ablösen
Finanzen.net XETRA-Handel: SDAX zum Handelsende mit Gewinnen
Finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne
Finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht schlussendlich Abschläge
Finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX schließt mit Verlusten
Finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX am Nachmittag in der Verlustzone
Finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der SDAX am Mittag
Wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
RSS Feed
MLP SE zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.