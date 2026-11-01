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AI Analyse

Warburg Research

CEWE StiftungCo Buy

13:01 Uhr
CEWE StiftungCo Buy
Aktie in diesem Artikel
CEWE Stiftung & Co. KGaA
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Cewe mit einem Kursziel von 161 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei durch Transaktions- und SAP-Kosten belastet worden, schrieb Philipp Kaiser am Donnerstag. Die Jahresziele seien aber bestätigt worden und wie gewohnt entscheide das Schlussquartal über deren Erreichen. "Das Fotofinishing bleibt im eigenen Zielkorridor", so der Experte./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 09:49 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: CEWE

Zusammenfassung: CEWE Stiftung Buy

Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
161,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
110,60 €		 Abst. Kursziel*:
45,57%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
110,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,31%
Analyst Name:
Philipp Kaiser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
143,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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