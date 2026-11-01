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Bernstein Research

AUMOVIO Outperform

09:21 Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Outperform" belassen. Harry Martin warf am Mittwoch die Frage auf, ob der Autozulieferer beim Umsatz am Tiefpunkt angekommen ist. Auch wenn das Unternehmen Fortschritte bei den Kosten mache und das operative Ergebnis (Ebit) zuletzt positiv überrascht habe, sei eine Stabilisierung des Umsatzes entscheidend für die Aktien. Ein Signal für den Tiefpunkt sei der im Quartal verdoppelte Auftragseingang./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 23:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AUMOVIO SE

Zusammenfassung: AUMOVIO Outperform

Unternehmen:
AUMOVIO		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
54,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
32,55 €		 Abst. Kursziel*:
65,90%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
32,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
64,13%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUMOVIO

09:21 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
10.11.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
09.11.26 AUMOVIO Buy UBS AG
06.11.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 AUMOVIO Buy UBS AG
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