Aumovio: Im Stresstest

Die Pre-Close-Calls haben der Aumovio-Aktie nur kurz geholfen. Die Branchenschwäche und Veränderungen im Vorstand bringen das Papier in eine gefährliche technische Situation.

Die Pre-Close-Calls mit Analysten zu Beginn der vergangenen Woche haben Investoren offensichtlich die Furcht vor einer Zielverfehlung beim Automobilzulieferer Aumovio genommen. Das Papier legte kräftig zu. Die Freude darüber währte allerdings nur kurz, denn wenig später wurde bekannt, dass Jutta A. Dönges – zuständig für die Finanzen – den Vorstand schon Ende des Monats verlassen wird.

Stabil bei 33/34 Euro

Wechsel an der Spitze des Finanzressorts mögen Investoren und Analysten wiederum gar nicht. Zusammen mit dem schwachen Gesamtmarkt und der schon länger anhaltenden Schwäche im Automobilsektor kam die Aktie wieder spürbar zurück und testete das Jahrestief. Technisch besitzt das Papier, das als Spin-off von Continental erst seit dem 18. September 2025 börsennotiert ist, im Bereich um 33/34 Euro eine Unterstützung. Diese wurde bereits mehrfach getestet und hielt stets stand.

Neuer Angriff auf den Widerstand?

Noch pendelt die Aktie daher in einer Seitwärtsrange zwischen der Unterstützung bei 33/34 Euro und dem Widerstand bei 37/38 Euro. Bei gut 38 Euro verläuft zudem die 200-Tage-Linie, die zusätzlich als Widerstand fungiert. Oberhalb der Seitwärtsrange befindet sich bei 41 Euro ein weiterer Widerstand. Mitte Juni und Ende Juli scheiterte die Aktie hier beim Versuch, diese Marke nach oben zu knacken.

Fazit

Der Chart von Aumovio lädt bei knapp 34 Euro förmlich zu einem Range-Trade ein. Einen kleinen Schönheitsfehler hat die Sache aber dann doch: Der jüngste Ausschlag nach oben konnte das Niveau des vorherigen Anstiegs von Mitte September nicht mehr ganz erreichen. Das könnte vor dem Hintergrund der Schwäche im Automobilsektor ein erster Hinweis auf sinkende Hochpunkte sein. Kurzfristig könnte die Automobilbranche aber vom heute beginnenden Pariser Autosalon stimuliert werden. Wer den technischen Trade wagt, sollte das Papier stets im Blick haben und im positiven Szenario bei 37,50/38 Euro Gewinne mitnehmen. Der Stopp sollte knapp unterhalb von 33 Euro gesetzt werden.

Anders als die Aktie von Aumovio, die auf schlechte Nachrichten spürbar nachgab, hat das Papier von Pyrum eine Prognosesenkung gut verdaut. Dafür gibt es einen konkreten Grund, der schon bald greifen könnte: zum Artikel

NAGA hat sich indes frisches Kapital für den Ausbau des Geschäfts gesichert. Bemerkenswert ist vor allem, wer das Geld gibt und zu welchen Bedingungen: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.457 Prozent oder 14,0 Prozent p.a. (Stand: 10.10.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 12.10.26 um 09:24 Uhr.

Bitte beachten Sie auch unsere Informationen zur SmartCaps-Redaktion, insbesondere zu Arbeitsmethoden und zu potenziellen Interessenkonflikten, sowie unseren Disclaimer/Haftungsausschluss: zum Artikel