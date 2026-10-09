NAGA: Ein starkes Signal

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NAGA hat sich mit einer Wandelanleihe frisches Kapital für die angestrebte Beschleunigung des Wachstums gesichert. Bemerkenswert sind dabei vor allem die Konditionen und die Geldgeber.

In den letzten anderthalb Jahren hat NAGA im Nachgang zur Fusion mit Capex.com die Strukturen umfangreich angepasst und die Effizienz erheblich gesteigert. Das hat zu einer deutlichen Profitabilitätsverbesserung geführt: Im ersten Halbjahr 2026 wurde trotz eines Umsatzrückgangs um 14 Prozent auf 27,7 Mio. Euro eine EBITDA-Verbesserung um 47 Prozent auf 4,4 Mio. Euro erzielt. Das ermöglichte auch beim Nettoergebnis den Sprung in die Gewinnzone auf +0,9 Mio. Euro, nach -2,6 Mio. Euro im Vorjahr.

Wachstumstempo soll forciert werden

Jetzt steht die Forcierung des Wachstumstempos ganz oben auf der Agenda. Das Unternehmen hat dafür mit intensiver KI-Unterstützung bereits zahlreiche Initiativen gestartet, etwa die Neugestaltung der Social-Newsfeeds, den Ausbau der Produkt- und Leistungspalette oder die Einführung eines Partnerportals.

Größere Finanzspritze

Als weitere Stütze für den Wachstumsprozess hat sich das Unternehmen jetzt eine Finanzierung über 8 Mio. US-Dollar durch die Platzierung einer Wandelanleihe mit einer dreijährigen Laufzeit und einem Kupon von 8 Prozent gesichert. Die Papiere berechtigen zum Wandel mit einem Umtauschkurs von 4,2615 US-Dollar, das entspricht ungefähr 3,80 Euro und einem Aufschlag von 57 Prozent auf den Xetra-Schlusskurs von NAGA am 8. Oktober. Sollte NAGA im Zeitraum vom 13. bis zum 24. Monat nach Begebung der Wertpapiere allerdings einen Konzernumsatz von 75 Mio. US-Dollar sowie einen operativen Cashflow von 13,5 Mio. US-Dollar nicht erreichen, würde sich der Wandlungspreis auf 1,50 US-Dollar reduzieren. In diesem Fall würde CEO Constantin-Octavian Patrascu im Fall einer Wandlung zusätzlich bis zu 762.742 Aktien aus seinem Bestand unentgeltlich an die Investoren übertragen.

Investoren mit Branchenexpertise

Bei den beiden Investoren handelt es sich um Presto Asset aus Singapur sowie die Gesellschaft MDream, die beide über eine umfangreiche Expertise im Bereich Wertpapierhandel und FinTech verfügen. Wir werten die Unterstützung für NAGA daher als starkes Signal, mit dem die Wahrscheinlichkeit von künftig dynamischem Wachstum zugenommen hat. Das würde auch der Aktie deutliches Kurspotenzial eröffnen.

Während bei NAGA externe Investoren mit Branchenexpertise ihr Vertrauen signalisieren, greift bei der JDC Group der eigene Vorstand zu. Denn die Fundamentaldaten stehen hier in auffälligem Kontrast zum Kursverlauf: zum Artikel

Wie NAGA will auch BENO das Wachstumstempo erhöhen, wobei die Expansionsphase dort bereits begonnen hat. Nach dem Halbjahresstichtag wurde zudem eine wichtige Weiche gestellt: zum Artikel

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Erstellung am 09.10.26 um 11:35 Uhr.

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