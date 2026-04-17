*Disclaimer

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Hinweis zu Interessenkonflikten:

Der Autor, Redakteur oder Trader kann Positionen in den hier genannten Finanzinstrumenten bzw. Krypto-Assets halten. Dadurch kann ein potenzieller Interessenkonflikt bestehen, der die dargestellten Empfehlungen beeinflussen könnte. Besteht ein Interessenkonflikt, wird dies im Kommentarfeld des getätigten Trades kommuniziert.