Die Neunmonatszahlen von CTS Eventim sind an der Börse erneut schlecht angekommen, vor allem das dritte Quartal blieb hinter den Erwartungen zurück. Ein Muster aus den letzten Zahlenvorlagen spricht allerdings dafür, dass der Kursrutsch nicht das letzte Wort war.

Wenn CTS Eventim Zahlen vorlegt, dann kann es mit dem Kurs schon mal in den Keller gehen. So geschehen nach den Geschäftszahlen 2025 im März 2026, nach den Halbjahreszahlen im August und zuletzt auch bei den Neunmonatszahlen im November. Zumindest nach Vorlage der Quartalsergebnisse zeigte sich ein Muster: Auf eine große Enttäuschung folgte eine schnelle Erholung. Wer den Abverkauf nutzte, der konnte schnell ein paar Prozente gutmachen.

Q3 insgesamt enttäuschend

Ein Grund für das Auf und Ab nach Zahlen könnten die unterschiedlichen Erwartungen sein. Denn während der Ticketanbieter für 2026 einen Umsatz auf Vorjahresniveau (2025: 3,08 Mrd. Euro) anvisiert, schätzen Analysten im Durchschnitt einen Umsatz von 3,25 Mrd. Euro. Auch auf Quartalsbasis betrachtet gab es Abweichungen. Das bereinigte EBITDA lag beispielsweise mit 133,8 Mio. Euro unter dem Konsens von 137,1 Mio. Euro. Zur Wahrheit gehört aber, dass das dritte Quartal auch ohne die unterschiedlichen Sichtweisen nicht der Brüller war.

Schwächeres Veranstaltungsgeschäft

Während im Neunmonatszeitraum 2026 der Konzernumsatz um 8,1 Prozent auf gut 2,3 Mrd. Euro stieg, sank er im Q3 um 5,3 Prozent auf 809,1 Mio. Euro. Ähnliches Bild beim bereinigten EBITDA: Im Neunmonatszeitraum gelang ein Zuwachs um 6,3 Prozent auf 359,1 Mio. Euro, im Q3 verminderte sich der Wert um 2,6 Prozent auf 133,8 Mio. Euro. Hintergrund dieser Entwicklung war offensichtlich das Veranstaltungsgeschäft. Denn hier fiel der Umsatz um fast 12 Prozent auf 586 Mio. Euro.

Fazit

Da hilft kein Drehen und Wenden: Das Zahlenwerk im dritten Quartal 2026 lag unter den Erwartungen. Das Unternehmen begründete die schwächere Entwicklung im Veranstaltungsgeschäft mit der zeitlichen Verteilung der großen Tourneen und Veranstaltungen. Zudem soll das Vorjahresquartal von einer besonders umsatzstarken internationalen Tournee geprägt gewesen sein. Beim Gewinn/Aktie erwarten Analysten 3,36 Euro, was bei aktuellen Kursen von gut 61 Euro ein KGV von gut 18 ergibt. Das ist nicht ohne. Das Papier dürfte aber zu den Gewinnern zählen, wenn die Konjunktur wieder in Fahrt kommt.

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Erstellung am 19.11.26 um 9:48 Uhr.

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