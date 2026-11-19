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Die Aktie von NAGA befindet sich noch im kurzfristigen Abwärtstrend. Die Anleger zweifeln offensichtlich an der ehrgeizigen Prognose, doch hier lauert auch eine große Chance.

Beim Kurs von NAGA ging es in den letzten Wochen abwärts. Ein Grund dafür waren sicherlich die turbulenten Märkte, vor allem aber dürfte auch der nach den Neunmonatszahlen noch große Abstand zur Jahresprognose eine Rolle gespielt haben. Per Ende September standen ein Umsatz von 40,5 Mio. Euro und ein EBITDA von 5,9 Mio. Euro in den Büchern. Für das Gesamtjahr strebt das Unternehmen weiterhin einen Umsatz von 68 bis 75 Mio. Euro sowie ein EBITDA von 10 bis 15 Mio. Euro an, damit liegt die Messlatte für das Schlussquartal sehr hoch.

September stark, Oktober auch

Der September hat allerdings mit einem Umsatz von satten 7 Mio. Euro, dem höchsten Monatsumsatz im laufenden Jahr, gezeigt, was angesichts der langsam greifenden Wachstumsinitiativen in einem volatilen Marktumfeld möglich ist. Inzwischen hat das Unternehmen bereits die operativen KPI für den Oktober veröffentlicht – und die sind ebenfalls stark ausgefallen: Während das abgewickelte Handelsvolumen mit 22,7 Mrd. Euro nur knapp unter dem Septemberwert (23,3 Mrd. Euro) lag, konnten die durchschnittlichen Trades pro Kunde verglichen mit dem Vormonat von 0,95 auf 1,23 sprunghaft ausgeweitet werden, ebenso wie die Zahl der kopierten Trades (von 49,3 auf 112,2 Tsd.).

Kräftiger Impuls für Richtungswende möglich

Damit dürfte auch der Oktober umsatzseitig gut ausgefallen sein – und im November ist die Marktvolatilität bislang ebenfalls hoch. Das bietet die große Chance, dass NAGA seine Prognose im laufenden Jahr mit einem starken Schlussquartal zumindest näherungsweise erfüllt und der Aktie einen kräftigen Impuls für eine Richtungswende gibt.

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Erstellung am 19.11.26 um 07:37 Uhr.

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