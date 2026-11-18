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2G Energy zählt mit einer hochdynamischen Wachstumsstory derzeit zu den spannendsten Aktien am deutschen Markt. Das SmartCaps-Team hat mit dem Chief IR Officer Friedrich Pehle gesprochen.

2G Energy wächst derzeit stark, getrieben von einer anziehenden Nachfrage in mehreren Bereichen, für die das Unternehmen die Kapazitäten stark ausbaut. Zu den wichtigsten Treibern zählen Großaufträge für containerisierte Kraftwerke, die für die Stromversorgung von Rechenzentren zum Einsatz kommen. Aktuell herrscht am Markt allerdings eine gewisse Verunsicherung, ob der Boom beim Ausbau der KI-Infrastruktur in der aktuellen Form weitergeht. Zu dieser Frage, zu den weiteren Wachstums- und Margenperspektiven von 2G Energy und anderen spannenden Themen hat das SmartCaps-Team mit dem Vorstandsmitglied und Chief IR Officer Friedrich Pehle gesprochen.

SmartCaps: 2G Energy profitiert derzeit stark von einem massiv steigenden Bedarf nach Energieerzeugungsanlagen in mehreren Marktsegmenten. Können Sie uns kurz skizzieren, was ihr Unternehmen hier für Lösungen anbietet?

Friedrich Pehle: Grundsätzlich bieten wir dezentrale Kraftwerke an, insbesondere hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen zur gleichzeitigen Produktion von elektrischer und thermischer Energie, Großwärmepumpen, die ausschließlich thermische Energie erzeugen und Gasgeneratoren, die zur flexiblen und verlässlichen Stromproduktion genutzt werden.

Alle drei Konzepte werden in unserer Fabrik in Heek montiert und in der Regel containerisiert als Plug-and-Play-Lösung zum Kunden ausgeliefert. Mit diesen drei Segmenten bieten wir international wohl das vollständigste Produktportfolio bei dezentralen Kraftwerken. Und unsere Lösungen stoßen auf einen vielfältigen und deutlich wachsenden Bedarf, und das weltweit.

SmartCaps: Ihr Auftragseingang wird sich im laufenden Jahr voraussichtlich von 232 Mio. Euro in 2025 auf mehr als 1 Mrd. Euro vervielfachen. Was sind hier die zentralen Treiber?

Friedrich Pehle: Global gilt grundsätzlich: Verlässlicher Strom wird immer begehrter, zum einen, weil grundlastfähige Bestandskraftwerke durch volatile Erneuerbare Energien ersetzt werden. Aber zum anderen auch, weil der Strombedarf weltweit steigt und Großverbraucher mitunter Jahre auf einen Netzanschluss warten, und zwar in allen G20-Staaten. Unternehmen aus allen möglichen Branchen fragen daher signifikant mehr netzunabhängige Lösungen für ihre Standorte nach.

Ganz aktuell hat Frau von der Leyen auf der UN-Klimakonferenz COP31 letzte Woche erklärt, die Welt sei in ein „Zeitalter der Elektrizität“ eingetreten. Die EU wolle den Anteil von Strom am Endenergieverbrauch bis 2040 auf 46 % verdoppeln.

SmartCaps: Was heißt das für 2G?

Friedrich Pehle: Wir spüren diesen Nachfrageschub durchaus, und zwar nicht nur bei den vieldiskutierten Rechenzentren, die inzwischen weltweit in der Regel mit einem eigenen Kraftwerk zur vollständig autonomen Stromversorgung geplant werden. Über die erheblichen Auftragseingänge haben wir ja wiederholt berichtet.

Auch in Deutschland ist der stark steigende Bedarf an gesicherter Stromversorgung zunehmend relevant. Auf der Fachmesse EnergyDecentral in Hannover haben wir beispielsweise einen Vertrag zur Lieferung von acht Blockheizkraftwerken mit jeweils 2 MW unterzeichnet. Diese acht Anlagen werden bestehende Biogasanlagen flexibilisieren, damit diese genau dann Strom liefern können, wenn Wind- und Solar-Strom nicht ausreichend zur Verfügung steht.

Oder drittes Beispiel: In Australien stellen die Bergbaukonzerne auf Elektromobilität um. Die Großmuldenkipper oder Off-Highway Trucks sollen so weit wie möglich mit Solar-Strom betrieben werden. Da Bergwerke aber 24/7 und das rund ums Jahr im Betrieb sind, sind Ausgleichs-Kraftwerke nötig. An diesem Beispiel sieht man sehr schön: a. Fossiler Kraftstoff wird durch Strom ersetzt und b. Erneuerbare Energien werden ergänzt durch hocheffiziente Gaskraftwerke – befeuert mit Biogasen, Erdgas oder perspektivisch mit Wasserstoff bzw. einem Derivat davon.

SmartCaps: An den Kapitalmärkten geht die Sorge um, dass eine stärkere Regulierung in den USA und Finanzierungsschwierigkeiten für eine kräftige Abbremsung beim Ausbau der KI-Infrastruktur sorgen könnten. Wie schätzen sie die Lage ein?

Friedrich Pehle: Dieses diffuse Angstgefühl sollte man systematisch durchdeklinieren:

Stärkere Regulierung müssen z.B. diejenigen fürchten, deren Technik für ihren hohen Wasserverbrauch kritisiert wird. Unsere Gasmotoren verbrauchen praktisch kein Wasser und werden daher im Zweifelsfall sogar von schärferen Regulierungen profitieren.

Stärkere Regulierung müssen auch diejenigen fürchten, deren Projekte negative Auswirkungen auf die lokalen Strompreise für Endverbraucher haben könnten. Aber diese Sorge wirkt wie Rückenwind für uns, denn unsere Technologie adressiert ja genau dieses Problem, in dem wir Insellösungen für die Stromversorgung schaffen.

Zu den Finanzierungsschwierigkeiten: Wir als 2G können Ihren Lesern natürlich auch nicht die Details der Finanzierungen der Data-Center-Szene liefern. Aber selbstverständlich schauen wir uns die finanzielle Solidität der Auftraggeber im Rahmen einer Risikoabschätzung vor Vertragsschluss an. Klar ist aber: aufgrund des erheblichen Nachfrageüberhangs können wir weiterhin branchenübliche Zahlungsbedingungen durchsetzen. D.h. in der Regel eine Reservation Fee vor dem eigentlichen Projekt und dann eine Anzahlung von zumindest 20% zur verbindlichen Bestellung, was dann auch erst die Meldung als Auftragseingang auslöst. Die einzelnen Kraftwerkseinheiten sind im Anschluss über Fortschrittszahlungen vor Auslieferung zum Großteil bereits bezahlt.

Noch ein Gedanke?

SmartCaps: Bitte!

Friedrich Pehle: Die Mittelzuflüsse insbesondere aus dem Data-Center-Bereich, aber auch aus anderen, ähnlich gelagerten Großprojekten sind mehr als ausreichend, um das anstehende, enorme Wachstum zu finanzieren. Unsere Wachstumsszenarien sehen keine Kapitalmaßnahmen vor.

SmartCaps: Wie stellen Sie sich auf unterschiedliche Wachstumsszenarien ein?

Friedrich Pehle: Wir gehen definitiv von starkem Wachstum aus! Bei Rechenzentren in Nordamerika kann es in einigen Bundesstaaten theoretisch zu einer Abkühlung kommen, aber – wie gesagt – das betrifft wohl eher die Standorte mit geplantem Netzzugang bzw. anderer Technologien.

Rechenzentren in Europa haben wir noch gar nicht besprochen. Zwar ist Europa spät dran, und einige Zeit hat man auch gedacht, nur in den USA würde eine nennenswerte Anzahl von neuen Zentren entstehen. Aber inzwischen wird immer klarer, dass die Verwaltung und die Industrie in Europa auf europäische Lösungen setzen werden, für die aber ebenfalls kein ausreichender Strom zur Verfügung steht. Hier wird ein weiterer starker Markt entstehen.

Ja, und dass sich andere Wachstumstreibern außerhalb von Data-Centern nun auch konkret materialisieren, hatte ich ja mit zwei Beispielen aus Deutschland und Australien verdeutlicht.

Sollte es, was wir nicht sehen, in einigen Jahren doch zu einer Sättigung des Strommarktes kommen, wird bis dahin der Markt an Großwärmepumpen so weit etabliert sein, dass diese Technologie für uns zu einem vollwertigen Standbein wird. Das Schöne ist ja, dass in einem strategischen Szenario mit gesättigten Strommärkten die Strompreise sinken würden, was wiederum den Ein- und Absatz von Wärmepumpen massiv beschleunigen wird.

Unsere Strategie ist also in dieser Hinsicht gut ausbalanciert.

SmartCaps: Im laufenden Jahr soll ein auch für ihr saisonal geprägtes Geschäft ungewöhnlich großer Teil der Erlöse und des Ergebnisses im zweiten Halbjahr erzielt werden. Warum ist das so und wie stehen sie aktuell dar?

Friedrich Pehle: Im Vergleich zur zweiten Jahreshälfte 2025 gibt es vier große Effekte, die den Abstand zum Umsatzziel von bis zu 490 Mio. Euro schließen werden.

Zum einen hat die Auslieferung von Kraftwerken für US-Rechenzentren konkret begonnen. Die kommen übrigens sämtliche aus unserer jüngst fertiggestellten großen Produktionshalle. Zum zweiten werden wir bis Jahresende erstmals größere Projekte in der Bergbauindustrie beliefern. Als Drittes beginnt nun die Lieferung unseres neuen Produkts Demand Response, von dem zum Jahresende, ebenfalls erstmals, größere Stückzahl in den Markt gehen. Diese drei Kundensegmente werden im Q4 zum ersten Mal, und damit eben auch zusätzlich zu den Vorjahren, beliefert.

Und zum vierten ist unser Service wieder stramm auf Wachstumskurs, nachdem er im H2 2025 aufgrund der ERP-Umstellung temporär geschwächelt hatte. Insgesamt wird das Bild abgerundet durch einen deutlichen Nachfrageaufschwung in Deutschland, denn auch in Deutschland warten Unternehmen immer länger auf einen Netzanschluss.

SmartCaps: Sie haben bereits Wachstumsprognosen für 2027 und 2028 ausgegeben. Vielleicht könnten sie diese noch einmal kurz skizzieren und darstellen, unter welchen Voraussetzungen diese gut erreichbar sind?

Friedrich Pehle: Wenn sich Engpässe bei der Verwirklichung der Wachstumspläne ergeben, dann aus internen Restriktionen. Der Markt ist auf alle Fälle da.

Im Gegenteil: in unseren Absatzprognosen für 2027 und auch für 2028 haben wir erhebliche Sicherheitspuffer eingeplant, die, wenn man die einzelnen Megatrends separat betrachtet, an sich nicht berechtigt sind.

Mögliche interne Restriktionen sehen wir zwar nicht konkret. Dennoch sind wir vorsichtig, denn letztlich bauen wir containerisierte Kraftwerke, von denen jede Einheit gut 50 Tonnen wiegen kann. 100 oder gar 150 Mio. Euro mehr Umsatz im Jahr bedeutet da schnell tausende LKW-Bewegungen zusätzlich im Jahr. Wie wir sagen: Die muss man erstmal durchs Werkstor bekommen! Mögliche Beschaffungs-, Produktions- oder Logistikrisiken monitoren wir natürlich engmaschig.

Also: der Auftragsbestand gäbe sicher mehr her als die von uns prognostizierten 625 Mio. Euro Umsatz. Aber die kaufmännische Vorsicht mahnt uns zur Mäßigung.

SmartCaps: Flankiert wird dieser Wachstumsprozess durch einen kräftigen Ausbau der Kapazitäten. Was ist hier genau geplant – und welche Stolpersteine könnten auftreten?

Friedrich Pehle: Wir werden Ende 2027 eine weitere, sehr, sehr moderne Montagehalle in Betrieb nehmen. Erstmals werden da dann containerisierte Kraftwerke in echter Fließfertigung montiert.

Bauvorhaben dieser Art bergen immer Risiken, wer kennt das nicht. Aber grundsätzlich ist auch das ein beherrschbares Thema, denn schließlich kennen wir uns mit Projektmanagement und Baustellen bestens aus.

SmartCaps: Trotz der nötigen Investitionen soll mit dem Wachstumssprung auch die Marge weiter steigen. Welches Potenzial sehen sie für 2027 und 2028 – und darüber hinaus? Und wo liegen die größten Gefahren für eine Margenverbesserung?

Friedrich Pehle: Vorweg: das EBIT in absoluten Zahlen wird in den kommenden Jahren stark steigen, sehr stark sogar, von 2025 auf 2027 wird es sich wohl verdoppeln, was sich sicher auch im Dividendenvorschlag niederschlagen wird

Die Marge wird perspektivisch ebenfalls deutlich steigen, ganz einfach, weil das Unternehmen, die Organisation, die Struktur, wie auch immer man es nennt, deutlich mehr Umsatz machen wird. Wir sehen zwar, Projekte werden größer und häufig auch komplexer, was gut ist, denn so vertieft sich ein Burggraben. Aber gleichzeitig wiederholen sich Projekte, und die Losgrößen mit identischen Anlagen nehmen signifikant zu, wie man mustergültig im Segment Rechenzentren sieht oder im Bereich Bergbau.

Wenn man bei Profitabilität auch auf die Umsatzrendite schaut, dann muss man allerdings in den kommenden ein, zwei Jahren berücksichtigen, dass der Maschinenabsatz sehr viel schneller steigt als der Service-Umsatz. Denn das Servicegeschäft springt erst richtig an, nachdem die Anlagen für ca. 18 bis 24 Monaten im Betrieb sind.

Wir werden also sehen, dass in den kommenden beiden Jahren die EBIT-Marge vor allem vom Maschinengeschäft geprägt sein wird, weil Maschinen einen höheren Anteil am Umsatzwachstum haben werden als das traditionell der Fall war. Aber danach, also so ab 2029, dürfen wir uns sehr wohl auf weiterwachsende Margen freuen, denn dann wird der Service-Anteil wieder ordentlich an Gewicht gewinnen.

SmartCaps: Herzlichen Dank für die interessanten Informationen!

Autoren der Interviewfragen: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.387 Prozent oder 13,8 Prozent p.a. (Stand: 14.11.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 17.11.26 um 9:47 Uhr.

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