Mutares: Enormes Exit-Potenzial

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Mutares enttäuscht mit einem schwachen Holding-Gewinn, hält aber an der Jahresprognose fest. Zugleich zeichnet sich bei mehreren Beteiligungen ein enormes Exit-Potenzial ab.

Bei Mutares liegen Licht und Schatten derzeit eng beieinander. Während sich auf der Exit-Seite große Chancen abzeichnen, sorgen die jüngsten Neunmonatszahlen der Münchener Beteiligungsgesellschaft zunächst für Ernüchterung.

Holding-Gewinn enttäuscht

Dabei verlief das Geschäft auf Konzernebene durchaus plangemäß und erfreulich. Getragen vor allem durch weitere Zukäufe konnte der Konzernumsatz um 15 Prozent auf 5,4 Mrd. Euro zulegen. Zugleich verbesserte sich das bereinigte Konzern-EBITDA von minus 63 auf plus 57 Mio. Euro, was zeigt, dass die operative Sanierung des Portfolios Fortschritte macht. Allerdings sank der für die Aktionäre relevante Holding-Gewinn von 84 auf nur noch 33 Mio. Euro. Zwar lieferte der Verkauf von NEM Energy im September einen erheblichen Ergebnisbeitrag, dieser wurde jedoch durch Wertberichtigungen insbesondere bei Beteiligungen aus dem Retail-Segment sowie weitere Sonderbelastungen weitgehend aufgezehrt.

Prognose bestätigt

Dennoch erwartet Mutares für 2026 weiterhin einen Holding-Gewinn von 165 bis 200 Mio. Euro. Dazu sollen im Schlussquartal insbesondere die Verkäufe von Guascor Energy und des zivilen Feuerwehrgeschäfts von Magirus sowie Dividenden beitragen. Insgesamt rechnet das Management hieraus mit Ergebnisbeiträgen von mindestens 140 Mio. Euro. Von großer Bedeutung ist zudem die geplante Refinanzierung der im März 2027 fälligen Anleihe, immerhin stehen hier rund 220 Mio. Euro zur Umschuldung an. Gelingt diese wie geplant im Laufe des vierten Quartals, würde eine wesentliche Unsicherheit für die Aktie wegfallen.

Exit-Potenzial höher als Mutares-Bewertung

Für zusätzliche Fantasie sorgen insbesondere die Beteiligungen Efacec und Nord Gas Solutions (NGS). Beide profitieren von der weltweit steigenden Nachfrage nach Energieinfrastruktur und verfügen über prall gefüllte Auftragsbücher. Bei Efacec wird am Markt bereits über eine mögliche Milliardenbewertung spekuliert, auch wenn der portugiesische Staat erheblich an einem Verkauf mitverdient. Für NGS prüft Mutares derzeit diverse Exit-Optionen, darunter konkret einen Börsengang. Angesichts eines geschätzten EBITDA für 2027 von etwa 80 Mio. Euro erscheint hier ein Eigenkapitalwert von 600 bis 700 Mio. Euro denkbar – was allein den Börsenwert von Mutares übersteigen würde. Entscheidend bleibt allerdings, dass die angekündigten Exits auch tatsächlich vollzogen werden. Dann könnte die Aktie vor einer Neubewertung stehen.

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Erstellung am 16.11.26 um 11:53 Uhr.

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