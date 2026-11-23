Die Vorzugsaktie von Fuchs befindet sich seit März 2026 in einem stabilen Aufwärtstrend. Trotz der jüngsten Kursabschläge bei dem Papier sieht die Charttechnik unverändert gut aus.

Der Kalauer ist zwar schon alt, aber an der Richtigkeit der Aussage ändert es nichts: Bei dem Schmierstoffhersteller Fuchs läuft es operativ wie geschmiert. Bereits zweimal durften die Mannheimer ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 anheben und profitierten dabei von der Krise am Golf. Mit dem Mehrgeschäft durch die kriegsbedingt eingeschränkte Lieferfähigkeit von Wettbewerbern im Nahen Osten gelang es, Vorzieheffekte aus dem Startquartal im zweiten und dritten Quartal zu kompensieren.

Weiter aufwärts im Trendkanal?

Irgendwann geht diese Sonderkonjunktur zu Ende, die Frage ist nur: wann? An dieser Frage dürften sich auch die Kursziele der Analysten orientieren. Während beim Rating „Halten“ und „Kaufen“ überwiegt, reichten die jüngsten Kursziele immerhin von 43,50 (Berenberg) bis 54 Euro (Deutsche Bank). Technisch ist die Spanne, die der Aufwärtstrendkanal am unteren und oberen Ende bietet, mit gut 10 Prozent deutlich enger bemessen.

Interessantes Einstiegsniveau?

Ausgehend vom Tief im März bei rund 32,50 Euro verläuft die untere Begrenzung des Trendkanals derzeit bei gut 43 Euro. Unter der Prämisse, dass der Trend nicht gebrochen wird, könnte diese Marke jetzt einen interessanten Einstieg darstellen – und genau auf diesen Punkt steuert der Kurs gerade zu. Da Anleger in der aktuellen Marktphase eher zu defensiven Titeln tendieren, stehen die Chancen dafür, dass der Trend hält, nicht schlecht.

Fazit

Technisch drängt sich ein Range-Trade gerade zu auf. in einem aufwärtsgerichteten Trendkanal dürfte dieser zudem weniger riskant sein als in einem Seit- oder Abwärtskanal. Fundamental würde die Spekulation zusätzlich durch die Hoffnung gestützt werden, dass die Sonderkonjunktur für Fuchs möglicherweise im bisherigen Verlauf des vierten Quartals noch angehalten hat. Für risikobereite Anleger könnte ein Kauflimit leicht oberhalb der unteren Begrenzung bei rund 43 Euro in Betracht gezogen werden. Geht die Spekulation auf, sollte der Ausstieg dann konsequent knapp unterhalb der oberen Begrenzung bei aktuell 48 Euro erfolgen. Für den Fall, dass der Trend nicht hält, ist das Papier eng abzusichern.

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.388 Prozent oder 13,8 Prozent p.a. (Stand: 14.11.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 23.11.26 um 15:20 Uhr.

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