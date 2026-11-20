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Wie von uns erwartet, haben die Kennzahlen zum dritten Quartal die Aktie von Matador Secondary Private Equity wachgeküsst. Ein Wert aus dem Quartal sticht dabei besonders hervor und spricht für weiteren Spielraum nach oben.

Wir hatten im Vorfeld darauf hingewiesen, dass die Portfolioentwicklung von Matador Secondary Private Equity nach guten ersten sechs Monaten auch für das zweite Halbjahr hohe Erträge und Ausschüttungen erwarten lässt. Und das Unternehmen konnte dies mit ersten Kennzahlen zum dritten Quartal nun bestätigen.

Ausschüttungen auf Rekordhoch

Zwischen Juli und September konnten weitere Erträge aus dem Fonds-Portfolio in Höhe von 1,4 Mio. Schweizer Franken verbucht werden. Damit übersteigt die Kern-Kennzahl, der Nettoerfolg aus Finanzanlagen, nach neun Monaten mit 5,4 Mio. Schweizer Franken bereits den Gesamtjahreswert aus 2025, der sich auf 4,3 Mio. Schweizer Franken belaufen hatte. Noch beeindruckender ist die Entwicklung bei den Auszahlungen der Fonds, die sich allein im dritten Quartal auf 3 Mio. Schweizer Franken belaufen haben – der höchste Quartalswert der Firmengeschichte. Da aus dem Bestand inzwischen nur noch geringe Kapitalanrufe für Investitionszusagen anfallen (lediglich 0,4 Mio. Schweizer Franken in Q3), ist der Free-Cashflow des Portfolios stark positiv.

Aktientrend dreht

Das hat der Aktie, wie von uns erwartet, auf die Sprünge geholfen. Trotz der Turbulenzen am Gesamtmarkt hat der Kurs den seit Juni ausgebildeten kurzfristigen Abwärtstrend zuletzt deutlich gebrochen. Und der positive Trend bei den Zahlen dürfte weiter Luft nach oben bieten. Sollte die Verkaufswelle am Gesamtmarkt den Kurs trotzdem kurzfristig drücken, würde das aus unserer Sicht eine neue attraktive Einstiegschance bieten.

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Erstellung am 20.11.26 um 07:59 Uhr.

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