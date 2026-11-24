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2G Energy informiert gerade umfassend über die Geschäftsentwicklung und die weiteren Perspektiven. Fazit: Es sieht gut aus!

Wie erwartet hat der massive Anstieg beim Auftragseingang im dritten Quartal zu einer deutlichen Beschleunigung der Produktionsaktivitäten von 2G Energy geführt. Während die Gesamtleistung im ersten Halbjahr mit 184 Mio. Euro noch um rund 5 Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen hatte, wurde im Zeitraum von Juli bis September eine Steigerung um 72 Prozent auf 132 Mio. Euro erzielt.

Umsatz wird mit Versatz anziehen

Mit etwas Versatz, auch abhängig von Kundenabnahmen, wird das im vierten Quartal zu einer massiven Umsatzsteigerung führen. In Q3 lagen die Erlöse aus dem Maschinenabsatz mit 29,6 Mio. Euro noch minimal unter dem Vorjahresniveau. Zugleich hat sich das Servicegeschäft aber bereits erholt, das im Vorjahr unter Problemen mit der Umstellung des ERP-Systems gelitten hatte, und um 59 Prozent auf 44,9 Mio. Euro im Vorjahresvergleich zugelegt.

Margenanstieg im Schlussquartal absehbar

In der intensiven Produktionsphase waren die Margenzuwächse noch überschaubar, in Q3 lag die EBIT-Marge bei +1,4 Prozent, nach -1,5 Prozent im Vorjahr. Auch hier wird sich das Bild in den Schlussmonaten – wie bei 2G üblich, nur in diesem Jahr noch erheblich ausgeprägter als sonst – drastisch wandeln.

Grandioses Schlussquartal in Aussicht

Das Management hat daher die Prognose bekräftigt, die einen Jahresumsatz von bis zu 490 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 9,5 bis 10,5 Prozent vorsieht. Das impliziert ein grandioses Schlussquartal, das aber machbar erscheint, denn die Produktion läuft auf Hochtouren und die Auslieferungen steigen nun auf Rekordniveau. Kleinere Verschiebungen, die von der Logistik bei den Auslieferungen in den letzten Wochen des Jahres und den Kundenabnahmen abhängen, sind zwar denkbar, aber dabei geht es dann nur um Erlöse im höheren einstelligen oder niedrigen zweistelligen Millionenbereich, die sich dann in das nächste Jahr verschieben.

Starke Wachstumsphase

In den nächsten Jahren soll es dank des Rekordauftragsbestands, der zum Jahresende über 1 Mrd. Euro liegen dürfte, dann weiter kräftig aufwärtsgehen. Während für 2027 etwa 600 bis 650 Mio. Euro geplant sind, sollen es in der Folgeperiode 750 bis 850 Mio. Euro werden – und dabei hat die Gesellschaft mit hohen Sicherheitsabschlägen geplant, um die Risiken im Hochlauf der Produktion abzubilden. Die EBIT-Marge soll weiter steigen und in beiden Perioden über 11 Prozent liegen.

Keine Trendwende in Sicht

Auf einer Investoren- und Analystenkonferenz in Frankfurt hat das Unternehmen die Ziele aktuell noch mal bekräftigt – und auch bestätigt, dass aktuell keine Trendwende in der Auftragsdynamik im Rechenzentrumsgeschäft absehbar ist. Diese Sorge hatte bei der Aktie zuletzt für eine starke Korrektur gesorgt. Angesichts der Zahlen und Aussichten scheint eine kräftige Erholung daher nun überfällig.

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Erstellung am 24.11.26 um 8:26 Uhr.

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