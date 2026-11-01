Jungheinrich Aktie
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Marktkap. 2,37 Mrd. EURKGV 34,87 Div. Rendite 0,82%
WKN 621993
ISIN DE0006219934
Symbol JGHAF
AI Analyse
Jungheinrich Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Jungheinrich von 32 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Timothy Lee lobte am Dienstag nach dem Quartalsbericht die "schöne Margenentwicklung" des Spezialisten für Warenlagerlogistik. Die nicht überraschende Kürzung bei den Zielen für 2030 sieht er als "reinigendes Gewitter"./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 18:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Jungheinrich Overweight
|Unternehmen:
Jungheinrich AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
33,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
22,90 €
|Abst. Kursziel*:
44,10%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
22,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
43,73%
|
Analyst Name:
Timothy Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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