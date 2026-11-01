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Warburg Research

Brenntag SE Hold

11:36 Uhr
Brenntag SE Hold
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal des Chemikalienhändlers habe im erwarteten Rahmen gelegen, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch in seiner ersten Beurteilung. Der außergewöhnliche Rückenwind aus dem Vorquartal habe nachgelassen. Der Fokus liege nun auf dem Kapitalmarkttag am darauffolgenden Donnerstag./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:10 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

Zusammenfassung: Brenntag Hold

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
59,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
59,24 €		 Abst. Kursziel*:
-0,41%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
59,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,30%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
60,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:06 Brenntag Hold Jefferies & Company Inc.
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