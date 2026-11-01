Vonovia Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 14,62 Mrd. EURKGV 5,49 Div. Rendite 5,09%
WKN A1ML7J
ISIN DE000A1ML7J1
Symbol VNNVF
AI Analyse
Vonovia SE Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia nach einer Investorenverantaltung mit Konzernchef Luka Mucic mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Die finale Dividendenentscheidung bleibe offen bis zur Einladung zur Hauptversammlung, schrieb Thomas Rothaeusler in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vonovia SE
Zusammenfassung: Vonovia Buy
|Unternehmen:
Vonovia SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
20,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
17,08 €
|Abst. Kursziel*:
17,06%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
16,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,96%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,21 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vonovia SE
|09:56
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:56
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:56
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research