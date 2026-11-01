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Vonovia Aktie

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Deutsche Bank AG

Vonovia SE Buy

09:56 Uhr
Vonovia SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Vonovia SE
16,96 EUR -0,20 EUR -1,17%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia nach einer Investorenverantaltung mit Konzernchef Luka Mucic mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Die finale Dividendenentscheidung bleibe offen bis zur Einladung zur Hauptversammlung, schrieb Thomas Rothaeusler in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

Zusammenfassung: Vonovia Buy

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
17,08 €		 Abst. Kursziel*:
17,06%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
16,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,96%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,21 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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