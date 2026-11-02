DAX 25.868 -0,4%ESt50 6.157 -0,3%MSCI World 4.840 -0,1%Top 10 Crypto 10,28 +1,7%Nas 25.164 -1,1%Bitcoin 69.057 +0,7%Euro 1,1180 -0,1%Öl 105,2 +0,4%Gold 3.935 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Vonovia Aktie

Kaufen
Verkaufen
Vonovia Aktien-Sparplan
16,43 EUR +0,07 EUR +0,43 %
STU
Erwachsen handeln.

Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).

Smartphone
Jetzt loslegen
Direkt handeln

Marktkap. 13,73 Mrd. EUR

KGV 5,49 Div. Rendite 5,09%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1ML7J

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1ML7J1

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VNNVF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

Vonovia SE Buy

13:16 Uhr
Vonovia SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Vonovia SE
16,43 EUR 0,07 EUR 0,43%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vonovia von 25 auf 20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Thomas Rothäusler reduzierte in einer Branchenstudie am Dienstag die Schätzungen für den europäischen Immobiliensektor wegen gestiegener Marktzinsen. Diese bedeuteten höhere Finanzierungskosten für die Unternehmen, schrieb er. Die Bewertungen der Portfolios dürften sinken und Verkäufe erschweren./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

Zusammenfassung: Vonovia Buy

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
16,15 €		 Abst. Kursziel*:
23,88%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
16,43 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,77%
Analyst Name:
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,28 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vonovia SE

13:16 Vonovia Buy Deutsche Bank AG
09:26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Vonovia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.10.26 Vonovia Buy Deutsche Bank AG
29.10.26 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Vonovia SE

Finanzen.net Aktienbewertung Vonovia SE-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt Vonovia SE-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Dienstagmittag Verluste
Finanzen.net DAX aktuell: DAX mittags in der Verlustzone
Finanzen.net Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Mittag mit angezogener Handbremse
Finanzen.net Vonovia SE-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt
Finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start Abschläge
Finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX beginnt die Dienstagssitzung im Minus
Finanzen.net Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Vormittag mit grünen Vorzeichen
Finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: DAX schließt in der Gewinnzone
RSS Feed
Vonovia SE zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.