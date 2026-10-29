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AI Analyse

Deutsche Bank AG

Vonovia SE Buy

11:46 Uhr
Vonovia SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Vonovia SE
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Buy" belassen. Die Aussichten hätten sich eingetrübt, schrieb Thomas Rothaeusler in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf die Eckdaten nach neun Monaten. Sonderlich überraschen dürfte dies allerdings niemanden. An seinen Erwartungen für die Ausschüttungen ändert sich nichts./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

Zusammenfassung: Vonovia Buy

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
16,13 €		 Abst. Kursziel*:
54,99%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
16,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
54,75%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,46 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vonovia SE

11:46 Vonovia Buy Deutsche Bank AG
29.10.26 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Vonovia Buy UBS AG
29.10.26 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
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