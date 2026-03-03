DAX 25.818 -0,9%ESt50 6.131 -1,2%MSCI World 4.860 -1,5%Top 10 Crypto 10,19 -1,7%Nas 25.384 -3,1%Bitcoin 69.097 -0,9%Euro 1,1158 -0,3%Öl 117,8 +2,5%Gold 3.887 -3,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Beiersdorf Aktie

Kaufen
Verkaufen
Beiersdorf Aktien-Sparplan
82,56 EUR +1,62 EUR +2,00 %
STU
finanzen.net zero
Beiersdorf jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 17,37 Mrd. EUR

KGV 22,05 Div. Rendite 1,07%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 520000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005200000

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BDRFF

AI Analyse

RBC Capital Markets

Beiersdorf Underperform

17:31 Uhr
Beiersdorf Underperform
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
82,56 EUR 1,62 EUR 2,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Beiersdorf anlässlich der jüngst veröffentlichten Umsatzzahlen von 67 auf 72 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Er habe die Auswirkungen der Halbleiterknappheit auf die Klebstoffsparte Tesa sicherlich nicht vorhergesehen, doch die Gefahr eines Umsatz- und Margendrucks, sollte diese Situation anhalten, bereite ihn Sorgen, schrieb James Edwardes Jones in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Er frage sich zudem, warum der Konsumgüterkonzern seine Prognosespanne nicht zumindest erweitert habe, um dieser Gefahr Rechnung zu tragen./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 10:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 10:33 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf AG

Zusammenfassung: Beiersdorf Underperform

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
82,56 €		 Abst. Kursziel*:
-12,79%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
82,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,79%
Analyst Name:
James Edwardes Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

17:31 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
29.10.26 Beiersdorf Halten DZ BANK
28.10.26 Beiersdorf Neutral UBS AG
28.10.26 Beiersdorf Sell Deutsche Bank AG
28.10.26 Beiersdorf Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Beiersdorf AG

finanzen.net Papier unter der Lupe Underperform für Beiersdorf-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse Underperform für Beiersdorf-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Minus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Verluste
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Anleger greifen bei Beiersdorf am Nachmittag zu
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX nachmittags im Minus
finanzen.net Verluste in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag leichter
finanzen.net Verluste in Frankfurt: So steht der LUS-DAX aktuell
finanzen.net Schwacher Handel: DAX verliert mittags
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gewinnt am Mittag an Fahrt
RSS Feed
Beiersdorf AG zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.