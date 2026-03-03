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AI Analyse

Bernstein Research

Beiersdorf Outperform

09:51 Uhr
Beiersdorf Outperform
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf nach Neunmonatszahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate des Konsumgüterkonzerns lägen in etwa auf dem Niveau der sehr niedrigen Markterwartungen, schrieb Callum Elliott am Dienstag. Die Anlegerdebatte über einen Plan für eine Trendwende der Marke Nivea dürften die Geschäftszahlen zwar nicht unbedingt vorantreiben, aber nach den sehr schlechten Nachrichten der vergangenen 18 Monate seien in diesem Fall keine Nachrichten gute Nachrichten./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:41 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:41 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf

Zusammenfassung: Beiersdorf Outperform

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
79,80 €		 Abst. Kursziel*:
19,05%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
79,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,26%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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