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Symbol BDRFF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

Beiersdorf Sell

09:16 Uhr
Beiersdorf Sell
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Beiersdorf bei unverändertem Kursziel von 70 Euro von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Die europäischen Konsumgüterkonzerne notierten relativ zum Gesamtmarkt auf dem tiefsten Niveau seit 18 Jahren, schrieb Tom Sykes in seiner am Mittwoch veröffentlichten Analyse. Daher stelle er wieder und wieder seine Underperformance-These auf den Prüfstand. Unglücklicherweise dürften die Geldbeutel der Konsumenten dem Wirtschaftswachstum auch künftig nicht folgen können, was die Gewinne und Bewertungen der Branche weiter unter Druck setze. Einzig und allein Henkel empfiehlt Sykes noch zum Kauf. Die Düsseldorfer seien weniger abhängig vom Ölpreis als viele andere Unternehmen der Branche. Beiersdorf hält er indes insgesamt für "klar verwundbar" und kappte seine Ergebnisschätzungen deutlich. Er liegt für 2026 und 2027 damit nun auf Konsensniveau./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 04:56 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Beiersdorf Sell

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
75,18 €		 Abst. Kursziel*:
-6,89%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
75,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,11%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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20.08.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
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EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
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