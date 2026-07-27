Beiersdorf Aktie
Marktkap. 17,49 Mrd. EURKGV 22,05 Div. Rendite 1,07%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf nach einer erneut gesenkten Jahresprognose auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Callum Elliott sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von einer Gewinnwarnung enormen Ausmaßes, in deren Folge der Analystenkonsens wohl um 15 Prozent sinken dürfte. Angesichts der ausbleibenden Fortschritte, die der Konsumgüterkonzern mit seiner Kernmarke Nivea mit ihrem zuletzt sehr schwachen Wachstums mache, sei dies aber auch kein so großer Schock./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 11:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 11:23 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Beiersdorf Outperform
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
77,88 €
|Abst. Kursziel*:
21,98%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
78,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,30%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
79,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Beiersdorf AG
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|Beiersdorf Outperform
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|22.07.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Beiersdorf Equal Weight
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|30.06.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|25.06.26
|Beiersdorf Hold
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|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Beiersdorf Equal Weight
|Barclays Capital
|30.06.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|25.06.26
|Beiersdorf Hold
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|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
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|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|22.07.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Beiersdorf Equal Weight
|Barclays Capital
|30.06.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|25.06.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG