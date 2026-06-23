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Bernstein Research

Beiersdorf Outperform

08:16 Uhr
Beiersdorf Outperform
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
72,00 EUR 0,80 EUR 1,12%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Outperform" belassen. Im US-Konsumgütermarkt habe die Absatzdynamik in den vergangenen vier Wochen zum Vorzeitraum abgenommen, schrieb Callum Elliott am Dienstag. Dabei sei das Wachstum vor allem in den Segmenten Lebensmittel und Haushalt geringer geworden. Der Bereich Körperpflege sei die stärkste Kategorie geblieben, wenngleich auch hier die Verkäufe weniger stark gewachsen seien./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 21:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 21:26 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf

Zusammenfassung: Beiersdorf Outperform

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
71,32 €		 Abst. Kursziel*:
33,20%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
72,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,94%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
81,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:16 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
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