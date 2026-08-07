DAX 26.371 +0,2%ESt50 6.551 +0,4%MSCI World 5.008 +0,0%Top 10 Crypto 8,3920 +2,0%Nas 26.691 +1,3%Bitcoin 56.177 +0,2%Euro 1,1548 -0,1%Öl 85,13 +1,9%Gold 4.331 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 SAP 716460 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher -- US-Börsen stabil erwartet -- Berkshire Hathaway mit starken Zahlen -- Plug Power, Gold, Siemens Energy, Novo Nordisk, Micron, NVIDIA, DroneShield, SAP, Infineon, SpaceX, Telekom im Fokus
Top News
Milliarden-Joint-Venture geplant: Sony und TSMC starten Offensive gegen Samsung - Aktien reagieren Milliarden-Joint-Venture geplant: Sony und TSMC starten Offensive gegen Samsung - Aktien reagieren
SAP-Aktie mit +40% seit Mehrjahrestief: So bewerten Analysten die weiteren Aussichten SAP-Aktie mit +40% seit Mehrjahrestief: So bewerten Analysten die weiteren Aussichten
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BAT Aktie

Kaufen
Verkaufen
BAT Aktien-Sparplan
50,62 EUR -0,94 EUR -1,82 %
STU
46,88 CHF -1,03 CHF -2,15 %
BRX
finanzen.net zero
BAT jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 111,35 Mrd. EUR

KGV 12,00 Div. Rendite 5,81%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 916018

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0002875804

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BTAFF

AI Analyse

RBC Capital Markets

BAT Underperform

14:46 Uhr
BAT Underperform
Aktie in diesem Artikel
BAT PLC (British American Tobacco)
50,62 EUR -0,94 EUR -1,82%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für British American Tobacco von 3600 auf 3800 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. James Edwardes Jones passte am Montag seinen Schätzungen infolge der Halbjahreszahlen des Tabakkonzerns an. Er sieht aber mittelfristig nach wie vor Risiken für die Profitabilität./rob/ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 07:27 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 07:27 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BAT Underperform

Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
38,00 £
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
43,34 £		 Abst. Kursziel*:
-12,32%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Edwardes Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,86 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

14:46 BAT Underperform RBC Capital Markets
03.08.26 BAT Buy UBS AG
30.07.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 BAT Underperform RBC Capital Markets
23.07.26 BAT Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

finanzen.net Pluszeichen in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell
finanzen.net Zurückhaltung in London: FTSE 100 zeigt sich am Mittag schwächer
finanzen.net BAT Aktie News: BAT am Mittag tiefer
finanzen.net Börse London in Rot: FTSE 100 zum Start des Montagshandels in der Verlustzone
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit Zuschlägen
finanzen.net BAT Aktie News: BAT fällt am Montagvormittag
finanzen.net BAT Aktie News: BAT am Freitagnachmittag im Plus
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 liegt am Nachmittag im Plus
Irish Times Dublin man Anthony Long died after being attacked with machete, punches, and ‘roundhouse’ kick, court hears
BBC British American Tobacco to cut 9,000 jobs
BBC British American Tobacco to cut 9,000 jobs
Business Times British American Tobacco to cut 5,500 jobs globally in restructuring push
Financial Times British American Tobacco slashes 9,000 jobs
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights Philip Morris, British American Tobacco and Altria Group
Zacks Wall Street Analysts Think British American Tobacco (BTI) Is a Good Investment: Is It?
Zacks British American Tobacco (BTI) Is Considered a Good Investment by Brokers: Is That True?
RSS Feed
BAT PLC (British American Tobacco) zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.