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AI Analyse

DZ BANK

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10.08.26
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Ionos von 34,50 auf 42,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Karsten Oblinger hob am Montag die im ersten Halbjahr starke Dynamik des Web-Hosting-Anbieters bei der Kundenentwicklung hervor./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 15:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: IONOS Kaufen

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Karsten Oblinger 		KGV*:
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