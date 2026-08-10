IONOS Aktie
Marktkap. 4,33 Mrd. EURKGV 16,18 Div. Rendite 0,00%
WKN A3E00M
ISIN DE000A3E00M1
Symbol IOSDF
AI Analyse
IONOS Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Ionos von 34,50 auf 42,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Karsten Oblinger hob am Montag die im ersten Halbjahr starke Dynamik des Web-Hosting-Anbieters bei der Kundenentwicklung hervor./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 15:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: IONOS Kaufen
|Unternehmen:
IONOS
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
32,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
31,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Karsten Oblinger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,18 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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