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Symbol IOSDF

UBS AG

IONOS Neutral

13:16 Uhr
IONOS Neutral
Aktie in diesem Artikel
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Dhruva Kusa Shah attestierte dem Webhoster am Donnerstag solide Quartalszahlen und eine stärkere Dynamik./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: IONOS Neutral

Unternehmen:
IONOS		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
31,84 €		 Abst. Kursziel*:
-5,78%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
31,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,36%
Analyst Name:
Dhruva Kusa Shah 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,18 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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