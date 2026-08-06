IONOS Aktie
Marktkap. 4,38 Mrd. EURKGV 16,18 Div. Rendite 0,00%
WKN A3E00M
ISIN DE000A3E00M1
Symbol IOSDF
IONOS Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Dhruva Kusa Shah attestierte dem Webhoster am Donnerstag solide Quartalszahlen und eine stärkere Dynamik./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: IONOS Neutral
|Unternehmen:
IONOS
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
31,84 €
|Abst. Kursziel*:
-5,78%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
31,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,36%
|
Analyst Name:
Dhruva Kusa Shah
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,18 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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