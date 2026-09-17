HUGO BOSS Aktie
Marktkap. 2,62 Mrd. EURKGV 10,00 Div. Rendite 0,11%
WKN A1PHFF
ISIN DE000A1PHFF7
Symbol HUGPF
AI Analyse
HUGO BOSS Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hugo Boss angesichts des SDax-Abstiegs auf "Halten" mit einem fairen Wert von 40 Euro belassen. Thomas Maul glaubt in einer am Montag vorliegenden Studie, dass sich im Zuge des Indexwechsels fu?r die Frasers Group eine gute Gelegenheit geboten hat, um den Anteil an dem Modekonzern weiter auszubauen. Verkaufte Put-Optionen hälfen dem Großaktionär bei einer "schleichenden" Übernahme ? ohne Zahlung einer attraktiven Kontrollprämie./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 15:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 16:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HUGO BOSS Halten
|Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
38,02 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
38,11 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thomas Maul
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HUGO BOSS AG
|19:56
|HUGO BOSS Halten
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|HUGO BOSS Neutral
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|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|11.08.26
|HUGO BOSS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|13.04.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|10.03.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|18.01.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|28.09.22
|HUGO BOSS Reduce
|Baader Bank
|05.05.21
|HUGO BOSS Verkaufen
|DZ BANK
|19:56
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|18.09.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|02.09.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|18.08.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK