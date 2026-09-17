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HUGO BOSS Aktie

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38,11 EUR +0,23 EUR +0,61 %
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Marktkap. 2,62 Mrd. EUR

KGV 10,00 Div. Rendite 0,11%
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Symbol HUGPF

AI Analyse

DZ BANK

HUGO BOSS Halten

19:56 Uhr
HUGO BOSS Halten
Aktie in diesem Artikel
HUGO BOSS AG
38,11 EUR 0,23 EUR 0,61%
Charts| News| Analysen
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hugo Boss angesichts des SDax-Abstiegs auf "Halten" mit einem fairen Wert von 40 Euro belassen. Thomas Maul glaubt in einer am Montag vorliegenden Studie, dass sich im Zuge des Indexwechsels fu?r die Frasers Group eine gute Gelegenheit geboten hat, um den Anteil an dem Modekonzern weiter auszubauen. Verkaufte Put-Optionen hälfen dem Großaktionär bei einer "schleichenden" Übernahme ? ohne Zahlung einer attraktiven Kontrollprämie./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 15:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 16:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HUGO BOSS Halten

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
38,02 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
38,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thomas Maul 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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Financial Times Hugo Boss names Mike Ashley’s son-in-law as new chair
RTE.ie Hugo Boss names Frasers CEO Murray as chairman of board
EQS Group EQS-PVR: Hugo Boss AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RTE.ie Hugo Boss chairman to step down after Frasers pressure
Financial Times Hugo Boss chair steps down under pressure from Frasers Group
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