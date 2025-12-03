HUGO BOSS Aktie
Marktkap. 2,7 Mrd. EURKGV 14,48 Div. Rendite 3,13%
WKN A1PHFF
ISIN DE000A1PHFF7
Symbol HUGPF
HUGO BOSS Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hugo Boss nach dem Strategie-Update von 67 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Modekonzern habe ein weiteres schwieriges Jahr vor sich, schrieb Jörg Philipp Frey in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der Experte passte seine Schätzungen an die am Vortag veröffentlichten Konzernziele an. Das Unternehmen rechnet für 2026 mit weniger Umsatz und Gewinn und stellt erst für 2027 Besserung in Aussicht. Analyst Frey zeigte sich aber überzeugt, dass Hugo Boss letztendlich sein Margenziel von 12 Prozent erreichen dürfte, weshalb er bei seiner Kaufempfehlung bleibe./rob/tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HUGO BOSS Buy
|Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
34,75 €
|Abst. Kursziel*:
72,66%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
34,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
72,22%
|
Analyst Name:
Jörg Philipp Frey
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HUGO BOSS AG
|09:01
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|09:01
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|03.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|10.11.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|13.04.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|10.03.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|18.01.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|28.09.22
|HUGO BOSS Reduce
|Baader Bank
|05.05.21
|HUGO BOSS Verkaufen
|DZ BANK
|09:01
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|03.12.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG