HUGO BOSS Aktie

HUGO BOSS Aktien-Sparplan
34,84 EUR -0,27 EUR -0,77 %
STU
Marktkap. 2,7 Mrd. EUR

KGV 14,48 Div. Rendite 3,13%
WKN A1PHFF

ISIN DE000A1PHFF7

Symbol HUGPF

Warburg Research

HUGO BOSS Buy

12:41 Uhr
HUGO BOSS Buy
HUGO BOSS AG
34,84 EUR -0,27 EUR -0,77%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hugo Boss nach dem Strategie-Update von 67 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Modekonzern habe ein weiteres schwieriges Jahr vor sich, schrieb Jörg Philipp Frey in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der Experte passte seine Schätzungen an die am Vortag veröffentlichten Konzernziele an. Das Unternehmen rechnet für 2026 mit weniger Umsatz und Gewinn und stellt erst für 2027 Besserung in Aussicht. Analyst Frey zeigte sich aber überzeugt, dass Hugo Boss letztendlich sein Margenziel von 12 Prozent erreichen dürfte, weshalb er bei seiner Kaufempfehlung bleibe./rob/tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
34,75 €		 Abst. Kursziel*:
72,66%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
34,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
72,22%
Analyst Name:
Jörg Philipp Frey 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HUGO BOSS AG

09:01 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
03.12.25 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
03.12.25 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
03.12.25 HUGO BOSS Buy Warburg Research
03.12.25 HUGO BOSS Neutral UBS AG
mehr Analysen

