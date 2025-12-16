HUGO BOSS-Aktie zieht an: Konsortialkredit über 600 Millionen Euro gesichert
HUGO BOSS hat sich einen Konsortialkredit über 600 Millionen Euro zur Umsetzung seiner Wachstumsstrategie "Claim 5 Touchdown" gesichert.
Wie der MDAX-Konzern mitteilte, hat die revolvierende Kreditlinie eine Laufzeit von fünf Jahren und beinhaltet zwei Optionen zur Verlängerung um jeweils ein weiteres Jahr sowie eine Option zur Erhöhung des Kreditvolumens um bis zu 300 Millionen Euro. Die Kreditmarge wird jährlich überprüft und ist an die Erfüllung von Nachhaltigkeitskriterien geknüpft. Der neue Kredit ersetzt den bisherigen Konsortialkredit über 600 Millionen Euro. Laut dem Modekonzern war der Konsortialkredit deutlich überzeichnet.
"Diese erfolgreiche Transaktion unterstreicht das große Vertrauen unserer Kreditgeber in unser Unternehmen und sein langfristiges Potential", sagte Chief Financial Officer und Chief Operating Officer Yves Müller. "Die Kreditzusage sichert uns die finanzielle Stärke, die wir benötigen, um unsere strategischen Prioritäten umzusetzen. Darüber hinaus verdeutlicht die Integration von Nachhaltigkeitskriterien unser Bestreben, finanzielle Entscheidungen mit unseren ESG-Zielen in Einklang zu bringen."
Via XETRA steigt die HUGO BOSS-Aktie zeitweise um 1,75 Prozent auf 37,21 Euro.
DOW JONES
