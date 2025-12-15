DAX24.267 +0,3%Est505.756 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,96 +0,8%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.027 +1,1%Euro1,1760 +0,2%Öl61,03 -0,3%Gold4.338 +0,8%
MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Rüstungswerte werden gegeben

15.12.25 14:04 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
BAE Systems plc
19,19 EUR -0,11 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Burberry plc
14,91 EUR 0,99 EUR 7,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
35,98 EUR -0,26 EUR -0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kering
297,50 EUR 0,95 EUR 0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PUMA SE
23,05 EUR 1,36 EUR 6,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
52,93 EUR -1,56 EUR -2,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.572,50 EUR -44,50 EUR -2,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
211,70 EUR 3,50 EUR 1,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
120,30 EUR 1,20 EUR 1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
STMicroelectronics N.V.
22,17 EUR -0,04 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TUI AG
8,69 EUR 0,51 EUR 6,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Mit leichten Aufschlägen zeigen sich die europäischen Aktienmärkte am Montagmittag. Händler berichten von einem Geschäft, das nur von Positionsanpassungen geprägt ist. Nachrichten oder Erwartungen spielten keine größere Rolle. "Das ist die letzte liquide Handelswoche des Jahres, da wird schon alles auf die Jahresendbilanz ausgerichtet", sagt ein Händler. Außerdem stehen am Freitag noch der Große Verfalltag an den internationalen Terminmärkten und davor die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) an. An den Börsen dürfte daher Vorsicht regieren. Der DAX klettert um 0,4 Prozent auf 24.270 Punkte, der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,6 Prozent auf 5.756 Punkte. Am Devisenmarkt legt der Euro auf 1,1754 Dollar zu, an den Anleihemärkten geben die Renditen leicht an.

Technologiewerte erholen sich um 0,6 Prozent. Sie trotzen mithin schwachen Vorgaben aus Asien und den USA. Am Freitag fielen die entsprechenden Kurse an Wall Street weiter zurück. Nach negativen Nachrichten von Oracle und Broadcom drückte zum Wochenschluss ein gescheiterter Kundenvertrag beim Datenzentrenvermieter Fermi. Im DAX verlieren Infineon 0,4 Prozent, während SAP um 1,8 Prozent steigen. STMicroelectronics gewinnen 1,7 Prozent. Für den KI-Ausstatter Siemens Energy geht es 2,2 Prozent nach oben.

Den Pharmasektor belasten Sanofi mit Abgaben von 2,2 Prozent. Hier drücken schlechte Nachrichten zu "Tolebrutinib". Das geplante Multiple-Sklerose-Medikament hat sein Hauptziel in einer Studie verfehlt. Daher werde auch keine Zulassung für einige Anwendungen angestrebt, sogar eine Wertberichtigung darauf könnte erfolgen, ließ Sanofi wissen.

Überraschend stark zeigen sich die Luxusgüterwerte in Europa trotz eines schwächeren Anstieg der Einzelhandelsumsätze in China. Sie stiegen im November im Vergleich zum Vorjahr lediglich um 1,3 Prozent nach plus 2,9 Prozent im Oktober, Volkswirte hatten eine Wachstumsrate von 2,8 Prozent erwartet. Händler führen die Gewinne von bis zu 3,5 Prozent bei Kering und Burberry auf die Suche nach neuen Anlagefavoriten für 2026 zurück. Puma machen einen Satz von 6 Prozent.

"Der Kapitalabzug aus Rüstung hält an", sagt ein Händler. Die Aussicht auf einen Frieden in der Ukraine lasse die Fantasie aus dem Sektor entweichen. Entsprechend fallen Rheinmetall um 2,8 Prozent und BAE Systems in London um 0,5 Prozent. Für Renk geht es 2,5 Prozent tiefer. Im Reisesektor steigen Tui um 6,5 Prozent wegen Hoffnungen auf ein gutes Sommergeschäft.

In den USA wird stärker als sonst auf den Empire State Manufacturing Index am Nachmittag geblickt, da hier inmitten der Flut von nachgereichten US-Daten diesmal zeitnahe Informationen für Dezember vorgelegt werden.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.759,24 +0,7% 38,53 +16,8%

Stoxx-50 4.854,08 +0,8% 39,93 +11,7%

DAX 24.272,08 +0,4% 85,59 +21,5%

MDAX 30.188,12 +0,8% 228,93 +17,1%

TecDAX 3.562,93 +0,3% 10,49 +4,0%

SDAX 16.843,96 -0,1% -19,38 +23,0%

CAC 8.150,97 +1,0% 82,35 +9,3%

SMI 13.031,40 +1,1% 143,92 +11,1%

ATX 5.162,92 +1,2% 59,76 +39,3%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 18:25 % YTD

EUR/USD 1,1755 +0,2% 1,1738 1,1759 +13,3%

EUR/JPY 182,27 -0,3% 182,90 182,47 +12,2%

EUR/CHF 0,9353 +0,1% 0,9340 0,9324 -0,4%

EUR/GBP 0,8780 +0,0% 0,8778 0,8758 +6,1%

USD/JPY 155,05 -0,5% 155,81 155,18 -1,0%

GBP/USD 1,3389 +0,1% 1,3372 1,3426 +6,9%

USD/CNY 7,0580 -0,2% 7,0687 7,0641 -1,9%

USD/CNH 7,0401 -0,2% 7,0530 7,0495 -3,8%

AUS/USD 0,6656 +0,2% 0,6642 0,6674 +7,3%

Bitcoin/USD 89.659,70 +1,4% 88.435,20 90.164,15 -6,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 57,14 57,44 -0,5% -0,30 -20,0%

Brent/ICE 60,83 61,12 -0,5% -0,29 -18,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.343,49 4.299,87 +1,0% 43,62 +63,9%

Silber 63,90 61,94 +3,2% 1,96 +114,5%

Platin 1.524,44 1.488,85 +2,4% 35,59 +70,0%

Kupfer 5,27 5,28 -0,2% -0,01 +28,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 15, 2025 08:04 ET (13:04 GMT)

