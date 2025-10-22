SAP Aktie
Marktkap. 279,97 Mrd. EURKGV 88,20 Div. Rendite 0,99%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für SAP nach Zahlen auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 210 Euro belassen. Der Softwarekonzern habe im dritten Quartal im Cloud-Bereich stark abgeschnitten, schrieb Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts hoher Erwartungen sei das Ergebnis aber nicht stark genug gewesen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 15:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 15:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: SAP Verkaufen
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Verkaufen
|Kurs*:
236,15 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Verkaufen
|Kurs aktuell:
241,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Armin Kremser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
289,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
