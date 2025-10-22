DAX 24.196 +0,2%ESt50 5.669 +0,5%MSCI World 4.332 +0,2%Top 10 Crypto 14,97 +0,4%Nas 22.864 +0,5%Bitcoin 94.465 +1,9%Euro 1,1611 +0,0%Öl 65,71 +2,1%Gold 4.142 +1,2%
SAP Aktie

241,40 EUR +3,50 EUR +1,47 %
STU
Marktkap. 279,97 Mrd. EUR

KGV 88,20 Div. Rendite 0,99%
WKN 716460

ISIN DE0007164600

Symbol SAPGF

DZ BANK

SAP SE Verkaufen

16:16 Uhr
SAP SE Verkaufen
SAP SE
241,40 EUR 3,50 EUR 1,47%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für SAP nach Zahlen auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 210 Euro belassen. Der Softwarekonzern habe im dritten Quartal im Cloud-Bereich stark abgeschnitten, schrieb Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts hoher Erwartungen sei das Ergebnis aber nicht stark genug gewesen./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 15:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 15:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SAP AG

Analysen zu SAP SE

16:16 SAP Verkaufen DZ BANK
13:16 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:01 SAP Buy Deutsche Bank AG
08:31 SAP Buy UBS AG
08:11 SAP Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

