ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Die Franzosen blieben Risiko-Erfolgs-Profil von Tolebrutinib gegen nicht-schubförmige sekundär progrediente Multiple Sklerose (nrSPMS) überzeugt, schrieb Matthew Weston am Montag nach einer Telefonkonferenz zu den zwei Neuigkeiten zum MS-Mittel. Die Frage sei nach der Verzögerung der US-Zulassung, ob sich die zuständige Behörde FDA mit der gezeigten Wirksamkeit und dem Sicherheitsprofil über alle MS-Studien hinweg zufriedengebe, oder ob der enttäuschende Studienmisserfolg gegen eine andere MS-Form (PPMS) die Zulassungschancen mindere. Insgesamt habe Tolebrutinib die Chance, auf Jahre hinaus der einzige speziell gegen nrSPMS zugelassene BTK-Inhibitor zu werden. Weston erinnerte an die bereits erfolgte Zulassung in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Juli./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 08:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Buy
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
105,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
81,08 €
|Abst. Kursziel*:
29,50%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
81,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,15%
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
104,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
