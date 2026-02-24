Bernstein Research

Diageo Outperform

10:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 2360 Pence auf "Outperform" belassen. Der Umsatz des Herstellers von Hochprozentigem sei schwach, schrieb Trevor Stirling am Mittwoch. Die Briten setzten nun auf Kostensenkungen. Die Dividende habe Diageo zusammengestrichen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:07 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:07 / UTC

