Diageo Aktie
Marktkap. 47,36 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 2360 Pence auf "Outperform" belassen. Der Umsatz des Herstellers von Hochprozentigem sei schwach, schrieb Trevor Stirling am Mittwoch. Die Briten setzten nun auf Kostensenkungen. Die Dividende habe Diageo zusammengestrichen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:07 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:07 / UTC
Zusammenfassung: Diageo Outperform
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
23,60 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
20,50 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Trevor Stirling
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,06 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
