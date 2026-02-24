DAX 25.041 +0,2%ESt50 6.146 +0,5%MSCI World 4.548 +0,2%Top 10 Crypto 8,4635 +3,4%Nas 22.864 +1,0%Bitcoin 55.521 +2,1%Euro 1,1788 +0,1%Öl 70,91 -0,4%Gold 5.191 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 PayPal A14R7U Bayer BAY001 Microsoft 870747 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX in Grün -- NVIDIA-Bilanz erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Lucid schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste -- Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall im Fokus
Top News
Ausblick: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (Munich Re) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (Munich Re) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Börse am Mittwoch: DAX behält vor NVIDIA-Zahlen 25.000-Punkte-Marke im Blick Börse am Mittwoch: DAX behält vor NVIDIA-Zahlen 25.000-Punkte-Marke im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Diageo Aktie

Kaufen
Verkaufen
Diageo Aktien-Sparplan
20,10 EUR -1,30 EUR -6,07 %
STU
18,34 CHF -1,08 CHF -5,56 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 47,36 Mrd. EUR

KGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 851247

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0002374006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DGEAF

Bernstein Research

Diageo Outperform

10:26 Uhr
Diageo Outperform
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
20,10 EUR -1,30 EUR -6,07%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 2360 Pence auf "Outperform" belassen. Der Umsatz des Herstellers von Hochprozentigem sei schwach, schrieb Trevor Stirling am Mittwoch. Die Briten setzten nun auf Kostensenkungen. Die Dividende habe Diageo zusammengestrichen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:07 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:07 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Outperform

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
23,60 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
20,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Trevor Stirling 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,06 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

10:41 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
10:36 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:26 Diageo Outperform Bernstein Research
24.02.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.01.26 Diageo Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Diageo plc

dpa-afx Gesenkte Ziele Diageo-Aktie fällt: Herbe Dividendenkürzung und schwacher Ausblick belasten Diageo-Aktie fällt: Herbe Dividendenkürzung und schwacher Ausblick belasten
dpa-afx Nach Geschäftsrückgang: Guinness-Hersteller Diageo streicht Dividende zusammen
finanzen.net LSE-Handel: FTSE 100 beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsstart stärker
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo am Mittwochvormittag weit abgeschlagen
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo verteuert sich am Nachmittag
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo am Dienstagmittag mit kaum veränderter Tendenz
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer
MarketWatch American tequila sales are collapsing. Diageo is cutting its dividend in half.
Financial Times New Diageo boss cuts dividend as Guinness maker’s sales slide
RTE.ie Diageo CEO plans to overhaul executive team, FT reports
Financial Times Dave Lewis plans executive overhaul at ‘fat and happy’ Diageo
Zacks Diageo 1H26 Earnings Ready to Unfold: What Are the Chances of a Beat?
Financial Times Directors’ Deals: Diageo insider digs deep as strategy debate continues
RTE.ie Diageo to raise price of pint of Guinness from next month
Business Times Guinness-owner Diageo is said to weigh options for China assets including sale
RSS Feed
Diageo plc zu myNews hinzufügen