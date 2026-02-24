Warburg Research

SFC Energy Buy

11:51 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für SFC Energy nach Geschäftszahlen und einem Ausblick von 18 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gelegenheiten im Zusammenhang mit Rüstungstechnik ließen die Ziele zurückhaltend erscheinen, schrieb Malte Schaumann am Mittwoch. Das Unternehmen könnte im weiteren Verlauf die Ziele erhöhen. Die Aktien sollten in den vergangenen. Monaten einen Boden gefunden haben./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 10:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

