DAX 25.073 +0,4%ESt50 6.157 +0,7%MSCI World 4.546 +0,1%Top 10 Crypto 8,4625 +3,4%Nas 22.864 +1,0%Bitcoin 55.432 +1,9%Euro 1,1778 +0,0%Öl 71,23 +0,0%Gold 5.163 +0,4%
DAX in Grün -- NVIDIA-Bilanz erwartet -- Asiens Börsen schließen höher -- Lucid schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste -- Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall im Fokus
Siemens Energy-Aktie vor Hauptversammlung mit neuem Rekord - Kooperation mit 6K Additive
Lucid-Aktie sackt ab: Tesla-Rivale schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste
SFC Energy Aktie

SFC Energy Aktien-Sparplan
14,78 EUR +0,68 EUR +4,82 %
STU
Marktkap. 223,74 Mio. EUR

KGV 31,81 Div. Rendite 0,00%
WKN 756857

ISIN DE0007568578

Symbol SSMFF

Warburg Research

SFC Energy Buy

11:51 Uhr
SFC Energy Buy
SFC Energy AG
14,78 EUR 0,68 EUR 4,82%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für SFC Energy nach Geschäftszahlen und einem Ausblick von 18 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gelegenheiten im Zusammenhang mit Rüstungstechnik ließen die Ziele zurückhaltend erscheinen, schrieb Malte Schaumann am Mittwoch. Das Unternehmen könnte im weiteren Verlauf die Ziele erhöhen. Die Aktien sollten in den vergangenen. Monaten einen Boden gefunden haben./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 10:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
SFC Energy AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
14,70 €		 Abst. Kursziel*:
36,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
14,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,32%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SFC Energy AG

12:06 SFC Energy Hold Deutsche Bank AG
11:51 SFC Energy Buy Warburg Research
08:01 SFC Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.02.26 SFC Energy Hold Deutsche Bank AG
19.11.25 SFC Energy Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu SFC Energy AG

dpa-afx Holpriges Jahr 2025 SFC Energy-Aktie zieht an: Rückkehr zum Wachstum - Fokus auf Verteidigungsgeschäft SFC Energy-Aktie zieht an: Rückkehr zum Wachstum - Fokus auf Verteidigungsgeschäft
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt SFC Energy auf 'Buy' - Senkt Ziel auf 17 Euro
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: SDAX klettert zum Ende des Dienstagshandels
finanzen.net XETRA-Handel: SDAX notiert nachmittags im Plus
TraderFox Stocks in Action: SFC Energy, Elmos, Fresenius Medical Care, Gerresheimer und MTU Aero Engines.
StockXperts SFC Energy: Das könnte die Wende sein
finanzen.net XETRA-Handel: SDAX mittags mit positivem Vorzeichen
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: SFC Energy sehr fest - Gewinnausblick überrascht positiv
dpa-afx ROUNDUP: SFC Energy setzt auf Verteidigungsgeschäft - Aktie zieht an
EQS Group EQS-NVR: SFC Energy AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: SFC Energy AG expands strategic partnership with Linc Polska – New framework agreement signed for 2026
EQS Group EQS-News: SFC Energy AG secures CAD 1.3 million order from new volume customer – leading North American mobile security and remote surveillance (CCTV) solutions provider
EQS Group EQS-News: SFC Energy publishes its first audited VSME ESG Report, underscoring commitment to transparency and responsible growth
EQS Group EQS-News: SFC Energy AG and FC TecNrgy Pvt. Ltd. signed EUR 3.2 million maintenance contract for tactical fuel cells solutions used by the Indian Ministry of Defence
EQS Group EQS-DD: SFC Energy AG: PP Beteiligungs- und Vermögensverwaltungs GmbH, buy
EQS Group EQS-DD: SFC Energy AG: T & E Holding B.V., buy
EQS Group EQS-News: SFC Energy AG publishes nine-month report – strong final quarter expected, underpinned by high order intake in Q3/2025 and greater proportion of defense business
