IONOS Aktie
Marktkap. 3,84 Mrd. EURKGV 16,18 Div. Rendite 0,00%
WKN A3E00M
ISIN DE000A3E00M1
Symbol IOSDF
IONOS Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Der Webhoster habe die Erwartungen komfortabel übertroffen, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum ersten Quartal./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: IONOS Buy
|Unternehmen:
IONOS
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
31,48 €
|Abst. Kursziel*:
27,06%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
31,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,29%
|
Analyst Name:
Nizla Naizer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,42 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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