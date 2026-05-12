Deutsche Bank AG

Salzgitter Buy

12:36 Uhr

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Salzgitter AG von 60 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Bastian Synagowitz lobte nach dem Quartalsbericht die solide operative Entwicklung und den überraschend guten Cashflow, wie aus seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar hervorgeht./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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