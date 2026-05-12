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WKN 620200

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Symbol SZGPF

Deutsche Bank AG

Salzgitter Buy

12:36 Uhr
Salzgitter Buy
Aktie in diesem Artikel
Salzgitter
55,15 EUR 1,95 EUR 3,67%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Salzgitter AG von 60 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Bastian Synagowitz lobte nach dem Quartalsbericht die solide operative Entwicklung und den überraschend guten Cashflow, wie aus seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar hervorgeht./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salzgitter Buy

Unternehmen:
Salzgitter		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
55,05 €		 Abst. Kursziel*:
18,07%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
55,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,86%
Analyst Name:
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salzgitter

12:36 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
12:21 Salzgitter Neutral UBS AG
08:11 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
12.05.26 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
12.05.26 Salzgitter Underweight JP Morgan Chase & Co.
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