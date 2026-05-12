Salzgitter Aktie
Marktkap. 2,75 Mrd. EURDiv. Rendite 0,50%
WKN 620200
ISIN DE0006202005
Symbol SZGPF
Salzgitter Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Salzgitter AG von 60 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Bastian Synagowitz lobte nach dem Quartalsbericht die solide operative Entwicklung und den überraschend guten Cashflow, wie aus seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar hervorgeht./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Salzgitter Buy
|Unternehmen:
Salzgitter
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
55,05 €
|Abst. Kursziel*:
18,07%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
55,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,86%
|
Analyst Name:
Bastian Synagowitz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,85 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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