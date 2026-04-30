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Symbol BNTGF

UBS AG

Brenntag SE Neutral

12:21 Uhr
Brenntag SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
Brenntag SE
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Neutral" belassen. Die Aktien des Chemikalienhändlers hätten sich zwar bereits stark erholt, dürften auf das bessere operative Ergebnis und die Signale zur Lieferkette allerdings nochmals positiv reagieren, schrieb Nicole Manion am Mittwoch nach Quartalszahlen./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

Zusammenfassung: Brenntag Neutral

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
61,94 €		 Abst. Kursziel*:
-3,13%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
61,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,98%
Analyst Name:
Nicole Manion 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
53,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Brenntag SE

11:31 Brenntag Hold Warburg Research
10:16 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
09:36 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:41 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
30.04.26 Brenntag Neutral UBS AG
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